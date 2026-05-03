Il paradosso di Alex | sapersi arrendere per non arrendersi mai

In queste ore si sono moltiplicate le riflessioni su Alex Zanardi, un campione che ha saputo affrontare molte sfide nella vita. Nonostante le numerose testimonianze e commenti pubblici, Zanardi si presenta come un uomo che, pur riconoscendo i propri limiti, ha continuato a lottare con determinazione. Tra le parole e i ricordi condivisi, si ripropone l’immagine di un atleta capace di sapersi arrendere senza arrendersi mai, come sottolineato anche da un noto commentatore sportivo.

Dalle tantissime cose lette in queste ore su Alex Zanardi, per Alex Zanardi - già santificato in vita al punto che lui stesso, ridendone, diceva: “non sono mica Padre Pio, e neppure Pippo Baudo” - mi resta l’immagine evocata da Leo Turrini. Una foto piccola e senza eroismo, ma proprio nella sua banalità sta tutta la struggente commozione di quel momento rubato: Zanardi in carrozzina, venti giorni dopo aver perso le gambe, che guarda una partita di basket. La vita che preme anche dentro la resa. C’è un paradosso al cuore della nostra ammirazione per Zanardi, e vale la pena nominarlo con precisione ora che lui non c’è più, ora che siamo qua a chiederci cosa possiamo davvero imparare dalla sua storia, ammesso che sia davvero possibile imparare dai simboli.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il paradosso di Alex: sapersi arrendere per non arrendersi mai Notizie correlate Leggi anche: Alex Zanardi, il campione che nelle Marche ha insegnato a non arrendersi mai: da Porto San Giorgio a Corridonia, un?eredità di coraggio e umanità Buon compleanno Noemi, 14 anni senza mai arrendersi: grande festa al teatro Marrucino di ChietiSarà una serata magica, per la prima volta proprio nel giorno del compleanno di Noemi Sciarretta, che domenica 31 maggio. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Il paradosso di Alex: sapersi arrendere per non arrendersi mai; Assolto ma già punito, chi restituirà ad Alex i 539 giorni di libertà persi dopo il parricidio?; Intervista ad Alex Cutè; Addio Alex Zanardi, Muhammad Ali del paralimpismo. Amici 25, il Serale tra liti, ospiti e una sorpresa per Cristiano Malgioglio. Alex, Lorenzo ed Elena a rischio eliminazione, chi uscirà?Il sesto atto del Serale si consuma in un paradosso: da una parte l'eccellenza di chi, come Nicola, danza in un'altra dimensione; dall'altra una giuria paralizzata dal buonismo ... leggo.it Amici 25, la diretta: tra liti, ospiti e una sorpresa per Cristiano Malgioglio. Alex, Lorenzo ed Elena a rischio eliminazione, chi uscirà?La serata si apre all’insegna dei festeggiamenti: Cristiano Malgioglio compie gli anni e viene celebrato con una torta gigante a centro ... msn.com Alex Zanardi: una storia che lascia il segno Una scheda pensata per portare in classe una storia vera, potente e ricca di significato. Quella di Alex Zanardi, che ha cominciato da pilota e ha saputo reinventare la sua vita con una forza straordinaria. Non è s - facebook.com facebook Addio Alex Zanardi, patrono dell’impossibile Polemica del Primo Maggio: sinistra in tilt sul lavoro Alta tensione Usa-Ue: dai dazi alla Nato Trump dichiara guerra all’Europa Il primo capitolo del nuovo libro di Leone XIV La prima pagina del Giornale in e x.com