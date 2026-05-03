Il nuovo fenomeno dell'abbandono di oche e anatre usate per i video su TikTok
Negli ultimi mesi si sono moltiplicate segnalazioni di anatre e oche abbandonate in diverse zone, principalmente dopo aver partecipato a video sui social media. Un animalista di lunga data ha denunciato che molti animali vengono lasciati in strada o in natura una volta terminata la loro funzione nei contenuti online. La questione ha suscitato attenzione tra le associazioni animaliste e le autorità locali.
La denuncia di Luigi Carrozzo, animalista di lungo corso a Napoli: "Sono le anatre e le papere che vengono abbandonate dopo che non servono più per fare i video sui social network. Il fenomeno cresce nel silenzio generale".🔗 Leggi su Fanpage.it
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Un video TikTok e un caso di cronaca hanno fatto scoppiare il dibattito su un fenomeno sempre più diffuso. Che cos'è il "divorzio alpino"?La montagna ha sempre esercitato un fascino irresistibile: i suoi sentieri nascosti promettono libertà, trasformazione e scoperta.
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