Il nuovo fenomeno dell'abbandono di oche e anatre usate per i video su TikTok

Negli ultimi mesi si sono moltiplicate segnalazioni di anatre e oche abbandonate in diverse zone, principalmente dopo aver partecipato a video sui social media. Un animalista di lunga data ha denunciato che molti animali vengono lasciati in strada o in natura una volta terminata la loro funzione nei contenuti online. La questione ha suscitato attenzione tra le associazioni animaliste e le autorità locali.