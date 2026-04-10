Barbata il Comune cerca anatre e oche per ripopolare il Fontanone

Il Comune di Barbata ha pubblicato un appello sui social network per trovare anatre e oche da donare, al fine di ripopolare il parco comunale, noto come Fontanone. Il sindaco ha invitato cittadini e appassionati a contribuire con esemplari di questi uccelli per migliorare la presenza animale nel parco pubblico. La richiesta si rivolge a chi desidera regalare o condividere oche e anatre per questa iniziativa di tutela e valorizzazione del patrimonio naturale locale.

Barbata. “Cercasi anatre e oche da regalare per la dotazione del Fontanone”. Parte da questo nuovo appello lanciato via social dal sindaco di Barbata, Vincenzo Trapattoni, la ricerca di nuovi esemplari di oche e anatre per ripopolare il parco comunale. Il primo cittadino parla di un netto calo dei volatili presenti nell’area passati da circa 80 esemplari a 30. “L’inverno è stato pesante – precisa -, faine e volpi hanno dimezzato gli animali”. Non è la prima volta che il sindaco si rivolge alla comunità con richieste simili. Già nei mesi scorsi, dopo episodi di furti e uccisioni di animali, erano arrivate diverse donazioni per ricostituire il gruppo di volatili. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Incentivi per ripopolare il centroIncentivi per chi decide di venire ad abitare nel centro storico e, in prospettiva, un progetto più ampio per attrarre nuovi residenti in tutta la... Rifiorisce il Bosco del Fontanone. Task force contro la tromba d’ariaRigenerazione conclusa, al Bosco del Fontanone sono stati piantati 400 alberi, al lavoro sul parco più amato di Cernusco la task-force che ha...