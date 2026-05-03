Il Napoli di Antonio Conte ha pareggiato in trasferta contro la squadra di Fabregas, portando a casa un punto. La partita si è conclusa con un risultato di 1-1 e permette agli azzurri di ridurre il gap dalle posizioni di vertice in classifica. La squadra si trova ora più vicina alla qualificazione alla Champions League, con alcune gare ancora da disputare.

Il Napoli di Antonio Conte pareggia a Como contro la squadra di Fabregas e vede avvicinarsi sempre di più il traguardo Champions. Ha sofferto tanto il Napoli al Sinigaglia, ha rischiato di andare sotto nel primo tempo quando non è stato impeccabile in fase di pressione e ha peccato di pulizia in uscita. A salvarlo ci hanno pensato Milinkovic e Rrahmani, insuperabili nei loro interventi disperati davanti alla porta. Il ritorno del centrale kosovaro ha ridato solidità alla difesa, nelle ultime due partite con lui in campo sono arrivati due clean sheet. Non può essere un caso. Il merito del Napoli è stato quello di non perdere mai la bussola, si è difeso a denti stretti ed è venuto fuori alla distanza.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Il Napoli si avvicina al traguardo Champions

Napoli, l'eliminazione dalla Champions è un fallimento

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