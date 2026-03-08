La rivincita di Pierotti e Stulic Il Lecce vince 2 a 1 e si avvicina al traguardo

Il Lecce ha battuto la Cremonese 2-1 in uno scontro diretto, con reti di Pierotti nel primo tempo e di Stulic su rigore. La Cremonese ha ridotto lo svantaggio all'inizio della ripresa grazie a Bonazzoli. La vittoria permette al Lecce di avvicinarsi alla quota di punti desiderata.

In gol l’argentino e il serbo, entrambi spesso nel mirino delle critiche per il loro rendimento. La Cremonese accorcia con Bonazzoli, annullato un gol a Payero per fallo di mano. Nel recupero provvidenziale Falcone LECCE – Grazie alle reti di Pierotti, di testa e di Stulic, su rigore, nel primo tempo il Lecce vince lo scontro diretto contro la Cremonese, in grado solo di accorciare le distanze in avvio di ripresa con Bonazzoli. Il finale di partita è stato molto sofferto per i giallorossi, con un gol annullato a Payero per fallo di mano al minuto 87. Nei minuti di recupero Falcone ha sfoderato un doppio intervento provvidenziale, prima su Payero e poi su Bonazzoli. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Diretta gol Serie A LIVE: Lecce Cremonese 2-0, Stulic raddoppia su rigore. Si va all'intervallo

Serie A, Lecce-Cremonese 2-1: Pierotti e Stulic decidono lo scontro salvezza. Di Francesco sale a +3 sulla zona retrocessione bit.ly/4rUCkOf #AsRoma x.com

