Il riscatto di Pierotti e Stulic Il Lecce vince 2 a 1 e si avvicina al traguardo della salvezza

Il Lecce ha battuto la Cremonese 2-1 grazie ai gol di Pierotti, che ha segnato di testa, e di Stulic, che ha realizzato su rigore nel primo tempo. La Cremonese ha accorciato le distanze all'inizio della ripresa con un gol di Bonazzoli, ma non è riuscita a recuperare. La vittoria permette al Lecce di avvicinarsi alla salvezza.

In gol l'argentino e il serbo, entrambi spesso nel mirino delle critiche per il loro rendimento. La Cremonese accorcia con Bonazzoli, annullato un gol a Payero per fallo di mano. Nel recupero provvidenziale Falcone LECCE – Grazie alle reti di Pierotti, di testa e di Stulic, su rigore, nel primo tempo il Lecce vince lo scontro diretto contro la Cremonese, in grado solo di accorciare le distanze in avvio di ripresa con Bonazzoli. Il finale di partita è stato molto sofferto per i giallorossi, con un gol annullato a Payero per fallo di mano al minuto 87. Nei minuti di recupero Falcone ha sfoderato un doppio intervento provvidenziale, prima su Payero e poi su Bonazzoli.