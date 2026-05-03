Il Napoli di Conte si distingue per i risultati ottenuti e i dati statistici raccolti nelle partite disputate. La squadra ha raggiunto una posizione di vertice in classifica, con prestazioni che si riflettono nel punteggio finale di ogni incontro. In ogni partita, si osservano aspetti concreti come il numero di gol segnati, le occasioni create e la gestione del gioco, elementi che contribuiscono a definire il suo percorso stagionale.

Il primato dei risultati (e dei dati). Può piacere o meno, ma l’analisi di una partita di calcio non può prescindere da due aspetti fondamentali: il risultato finale e il contesto in cui è maturato. Poi certo, l’analisi puramente tattica e statistica può – anzi: a volte deve – essere fatta indipendentemente da ciò che dice il tabellino del match in questione, nel senso che i professionisti che si occupano di questi aspetti hanno il compito di rintracciare e valutare delle metriche speciali, metriche che vanno oltre i “semplici” gol segnati e subiti. Però, per dirla brutalmente: ciò che succede (o che non succede) in campo va letto anche in base a determinate condizioni.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Napoli di Conte ha un’anima che magari agli esteti non piacerà

Il Napoli di Conte fa più PAURA di prima: ecco perché

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