Oggi a Castel Volturno il Napoli si prepara a tornare in campo dopo la pesante sconfitta contro la Lazio. La partita si è conclusa con un risultato difficile da accettare, e la squadra ha mostrato segnali di mancanza di impegno e di idee in campo. La squadra ha bisogno di una risposta immediata per risollevarsi e riprendere il cammino in campionato.

La sconfitta contro la Lazio è stata una gara dura da digerire. Una prestazione in cui il Napoli ha dimostrato poco impegno e 0 gioco. Una partita che avrà conseguenze, oltre a quella logica di aver messo a rischio il secondo posto in campionato. La Gazzetta racconta cosa succederà a Castel Volturno quando Conte incontrerà la squadra. Perché la sconfitta con la Lazio non è stata solo una sconfitta — è stata una resa. Il Napoli non ha calciato una sola volta nello specchio della porta. Non succedeva in casa in Serie A da ventuno anni. Un record che non riguarda solo la serata storta: riguarda una squadra che è apparsa scarica nella testa e nelle gambe.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Oggi a Castel Volturno tremeranno le pareti. Conte deve ricaricare un Napoli che ha smesso di lottare

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