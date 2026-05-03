Negli ultimi due anni, da quando Antonio Conte guida il Napoli, la squadra ha mostrato un rapporto tra investimenti e risultati superiore rispetto ad altre compagini. Durante questo periodo sono state effettuate diverse sessioni di mercato, con acquisti e cessioni che hanno modificato la rosa. La squadra ha conquistato alcuni trofei e posizioni di rilievo in campionato, confermando un percorso sportivo in crescita.

Negli ultimi due anni, ovvero da quando Antonio Conte siede sulla panchina del Napoli, tra sessioni di calciomercato estive e invernali, la società azzurra, al netto dei calciatori presi soltanto in prestito, ha speso per l’acquisto a titolo definitivo dei calciatori 302,35 milioni (147,50 nella stagione in corso e 154,35 in quella precedente), mentre dalle cessioni (sempre al netto di quelli ceduti in prestito) ha incassato 226,16 milioni (94,61 nella stagione scorsa e 131,55 in quella attuale). In totale, nel suddetto biennio, il Napoli ha chiuso le quattro sessioni di mercato con un passivo di 76,19 milioni, vincendo uno scudetto, una Supercoppa italiana e ottenendo (quasi sicuramente) due qualificazioni alla Champions League.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Napoli di Conte è la squadra col miglior rapporto investimenti/risultati

Juventus-Napoli, le parole di Antonio Conte a Sky Sport | Serie A

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