Napoli il crollo di Conte | numeri shock e investimenti sprecati

Il Napoli, sotto la guida di Aurelio De Laurentiis, sta attraversando un periodo difficile sia dal punto di vista tecnico che gestionale. La stagione di Antonio Conte si è rivelata la più complicata della sua carriera tra le grandi del calcio italiano. La squadra ha subito un crollo e si sono evidenziati numeri preoccupanti, mentre gli investimenti fatti negli ultimi tempi sono stati ritenuti insufficienti a invertire la rotta.

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis si trova ad affrontare un momento di profonda crisi tecnica e gestionale, con Antonio Conte che registra la stagione più difficile della sua carriera tra le big del calcio italiano. A trentatré giornate dal termine del campionato, il club partenopeo ha accumulato soltanto 66 punti, un dato che evidenzia un distacco netto rispetto agli standard raggiunti dal tecnico in passato e una gestione sportiva che rischia di trasformarsi in un pesante fallimento economico. Il crollo statistico di Antonio Conte tra Juventus e Inter. Analizzando i numeri che caratterizzano la carriera di Antonio Conte sulle panchine delle società più titolate d’Italia, emerge un quadro di inevitabile declino prestazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli, il crollo di Conte: numeri shock e investimenti sprecati “Il Napoli in alto dà fastidio”, le parole di Conte in conferenza stampa Notizie correlate Puma, perdite shock da 643,6 milioni di euro: si chiude un anno orribile per il colosso tedesco! Tutte le cifre e i numeri del clamoroso crolloJulian Alvarez verso l’addio all’Atletico Madrid? I numeri del momento di crisi, mentre impazzano le voci sulla prossima estate Ausilio blinda Chivu... Leggi anche: Repubblica Napoli: “Conte-Napoli, i numeri blindano il progetto: il dilemma è solo teorico” Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Rapina in banca a Napoli, emerse analogie con un colpo fallito nel 2022 a Roma; Il Napoli di Conte crolla tra i fischi contro la Lazio: l'Inter può già vincere lo scudetto il prossimo weekend; Serie A: crolla il Napoli al Maradona, la Lazio di Sarri domina e vince; Crollo Napoli, Conte Ko: Cancellieri e Basic regalano lo scudetto all'Inter. Rapina a Napoli, analogie con colpo fallito nel 2022 a Roma(ANSA) - NAPOLI, 20 APR - Presenta analogie con un altro colpo tentato a Roma da una cosiddetta 'banda del buco' nell'agosto 2022, interrotto da ... notizie.tiscali.it Crollo Napoli, Conte Ko: Cancellieri e Basic regalano lo scudetto all'InterColpaccio in trasferta della Lazio di Sarri che per il quarto anno di fila esce vittorioso dallo stadio Maradona ... tuttosport.com GILA AL NAPOLI PARLA IL SUO AGENTE Intervenuto ai microfoni di Radio CRC, Alejandro Camano ha parlato del suo assistito e in particolare delle voci inerenti un suo possibile passaggio al Napoli “Fosse per me, da argentino, verrei a viverci dom - facebook.com facebook | Roberto Mancini: “Un futuro a Napoli Il #Napoli ha un grande allenatore, ha fatto un campionato straordinario. E nella vita non si sa mai, le cose cambiano rapidamente, tutto può accadere. E poi hanno anche un grande presidente, non era così semplice v x.com