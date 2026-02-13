Mattia Zaccagni potrebbe lasciare la Lazio perché il suo trasferimento ha attirato l’interesse di Napoli e Marsiglia. Il club biancoceleste, infatti, sta valutando le offerte ricevute, mentre il giocatore si sta preparando a decidere il suo prossimo passo. La trattativa si fa più concreta, con alcune proposte già sul tavolo.

La permanenza di Mattia Zaccagni alla Lazio non appare per nulla scontata: le ultimissime sul futuro del giocatore. È attualmente fermo ai box a causa di una lesione di medio grado a carico del muscolo obliquo dell’addome e ne avrà ancora per qualche settimana. Mattia Zaccagni è un giocatore troppo importante per la Lazio e, non a caso, la squadra di Maurizio Sarri sta faticando nell’ultimo periodo proprio a causa dell’assenza del suo capitano. De Laurentiis (AnsaFoto) – Calciomercato.it Il futuro di Zaccagni, però, rischia di riservare un clamoroso colpo di scena. Nonostante il contratto fino al 30 giugno 2029, le strade dell’esterno di Cesena classe ’95 e della Lazio potrebbero separarsi in estate: secondo alcune informazioni in nostro possesso, Napoli e Olympique Marsiglia sarebbero al momento le squadre più interessate al suo cartellino. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Zaccagni-Lazio, ora l’addio è possibile: Napoli e Marsiglia interessate | CM

