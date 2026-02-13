Zaccagni-Lazio ora l’addio è possibile | Napoli e Marsiglia interessate | CM
Mattia Zaccagni potrebbe lasciare la Lazio perché il suo trasferimento ha attirato l’interesse di Napoli e Marsiglia. Il club biancoceleste, infatti, sta valutando le offerte ricevute, mentre il giocatore si sta preparando a decidere il suo prossimo passo. La trattativa si fa più concreta, con alcune proposte già sul tavolo.
La permanenza di Mattia Zaccagni alla Lazio non appare per nulla scontata: le ultimissime sul futuro del giocatore. È attualmente fermo ai box a causa di una lesione di medio grado a carico del muscolo obliquo dell’addome e ne avrà ancora per qualche settimana. Mattia Zaccagni è un giocatore troppo importante per la Lazio e, non a caso, la squadra di Maurizio Sarri sta faticando nell’ultimo periodo proprio a causa dell’assenza del suo capitano. De Laurentiis (AnsaFoto) – Calciomercato.it Il futuro di Zaccagni, però, rischia di riservare un clamoroso colpo di scena. Nonostante il contratto fino al 30 giugno 2029, le strade dell’esterno di Cesena classe ’95 e della Lazio potrebbero separarsi in estate: secondo alcune informazioni in nostro possesso, Napoli e Olympique Marsiglia sarebbero al momento le squadre più interessate al suo cartellino. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Approfondimenti su zaccagni lazio
Roma, El Aynaoui: addio possibile, le ultime sul centrocampista | CM
Neil El Aynaoui, centrocampista marocchino, ha recentemente concluso una brillante partecipazione alla Coppa d’Africa con la nazionale.
Napoli, due club di Serie A interessate a Marianucci. A gennaio possibile prestito per l’azzurro
Il Napoli valuta la possibilità di cedere in prestito il difensore Luca Marianucci a gennaio, con due club di Serie A interessati al giovane azzurro.
Scintille in Lazio-Napoli Mazzocchi vs Marusic
Ultime notizie su zaccagni lazio
Argomenti discussi: Zaccagni infortunato: cosa è successo e quando torna il capitano della Lazio; Lazio, le ultime sulle condizioni di Zaccagni; Lazio, Zaccagni vuole tornare prima: i tempi minimi di recupero. E quando rientrerà Lazzari; Juventus-Lazio, la conferenza di Sarri: Mercato? Io sono come i tifosi, mi piace sognare.
Lazio, si avvicina il rientro di Zaccagni: ecco quando può tornareRASSEGNA STAMPA - Il ritorno in campo di Mattia Zaccagni è sempre più vicino. Procede spedito il recupero del capitano biancoceleste, fermato a fine gennaio da una lesione di medio ... lalaziosiamonoi.it
Infortunio Zaccagni, il capitano anticipa il rientro? Ecco cosa emergeInfortunio Zaccagni, il numero 10 biancoceleste lavora per mettersi a disposizione di Sarri: rientro anticipato? Ecco cosa emerge Ottime notizie per il mondo biancoceleste e per Maurizio Sarri. Il rec ... lazionews24.com
Lazio, Zaccagni vuole accelerare i tempi e fissa la data di rientro - facebook.com facebook
#Lazio, i convocati per Bologna. Out #Zaccagni e #Lazzari x.com