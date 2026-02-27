Il Napoli piomba su Zaccagni pronto l’assalto per l’estate | CM

Il Napoli ha deciso di puntare su Mattia Zaccagni per la prossima stagione e ha avviato i contatti per portarlo in squadra. La società azzurra desidera rafforzare il reparto offensivo e ha individuato nel giocatore un obiettivo prioritario. La trattativa è in fase preliminare e si concentra sulle possibili modalità di trasferimento. La decisione definitiva dipenderà dagli sviluppi delle prossime settimane.

Il Napoli ha messo nel mirino Mattia Zaccagni in vista della prossima stagione con gli azzurri intenzionati a rinforzare il proprio reparto avanzato. Il calciatore della Lazio, stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, è da tempo nel mirino dei campioni d'Italia in carica con Antonio Conte che ne apprezza molto le caratteristiche. Detto che il futuro dell'attuale allenatore del Napoli appare ancora da scrivere (nonostante un contratto fino al giugno del 2027), l'interesse degli azzurri per il centrocampista offensivo della Lazio è concreto. Legato da un contratto fino al giugno del 2029 con i capitolini, viene valutato circa 20 milioni di euro dalla squadra biancoceleste.