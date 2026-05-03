Il mistero del tesoro dei Briganti di San Leonardo
Il mistero del tesoro dei Briganti di San Leonardo di Manfredonia continua ad attirare l'attenzione. Ricordi di un passato violento collegano l’eccidio di San Leonardo a una cella a Lucera, dove un giovane brigante custodiva il segreto sulla posizione della borsa d’oro sepolta. La vicenda si intreccia con le testimonianze e le ricerche storiche che cercano di fare luce sulla leggendaria scoperta.
Eravamo rimasti nel buio di una cella a Lucera, con un giovane brigante che custodiva l'unico segreto rimasto dell'eccidio di San Leonardo, il punto esatto dove era stata sepolta la borsa d'oro. I decenni passarono, le mura del Monastero videro la fine del brigantaggio e l'inizio di un nuovo secolo, finché, negli anni '50, quel mistero tornò improvvisamente a bussare alle porte dell'Abbazia. Era la metà del decennio quando l'abbazia fu restaurata e riaperta al culto. La chiesa era diventata un punto di riferimento per chi viveva nelle campagne e per i pastori abruzzesi e molisani che si trasferivano in Capitanata per la transumanza; ogni domenica vi si celebrava la messa.🔗 Leggi su Ilsipontino.net
The Wisdom of Father Brown
Notizie correlate
Leggi anche: La mappa del mistero: alla scoperta del tesoro ignorato dei castelli agrigentini tra storia, miti e leggende
Terni, il mistero di Leonardo tra teatro e sapori del CinquecentoDomenica 19 aprile, alle ore 17:45, la sala della Casa delle Donne a Terni ospiterà il ritorno in scena di uno spettacolo teatrale che punta a unire...