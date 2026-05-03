Il mistero del tesoro dei Briganti di San Leonardo di Manfredonia continua ad attirare l'attenzione. Ricordi di un passato violento collegano l’eccidio di San Leonardo a una cella a Lucera, dove un giovane brigante custodiva il segreto sulla posizione della borsa d’oro sepolta. La vicenda si intreccia con le testimonianze e le ricerche storiche che cercano di fare luce sulla leggendaria scoperta.

Eravamo rimasti nel buio di una cella a Lucera, con un giovane brigante che custodiva l'unico segreto rimasto dell'eccidio di San Leonardo, il punto esatto dove era stata sepolta la borsa d'oro. I decenni passarono, le mura del Monastero videro la fine del brigantaggio e l'inizio di un nuovo secolo, finché, negli anni '50, quel mistero tornò improvvisamente a bussare alle porte dell'Abbazia. Era la metà del decennio quando l'abbazia fu restaurata e riaperta al culto. La chiesa era diventata un punto di riferimento per chi viveva nelle campagne e per i pastori abruzzesi e molisani che si trasferivano in Capitanata per la transumanza; ogni domenica vi si celebrava la messa.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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