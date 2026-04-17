Terni il mistero di Leonardo tra teatro e sapori del Cinquecento

A Terni, domenica 19 aprile alle 17:45, nella sala della Casa delle Donne, andrà in scena uno spettacolo teatrale che combina elementi culturali e gastronomici legati al Cinquecento. L’evento rappresenta il ritorno in scena di una produzione che unisce teatro e sapori d’epoca, offrendo al pubblico un’esperienza che mescola storia e tradizione locale. La rappresentazione si inserisce in un calendario di iniziative dedicate alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale della zona.

Domenica 19 aprile, alle ore 17:45, la sala della Casa delle Donne a Terni ospiterà il ritorno in scena di uno spettacolo teatrale che punta a unire cultura e tradizione gastronomica. L’evento, organizzato dal Progetto Mandela, vede protagonista Patrizia La Fonte con l’opera intitolata Maturina fantesca, erede di Leonardo da Vinci, un progetto nato nel 2012 che riprende il suo ciclo di rappresentazioni tra il 2026 e il 2027. Il recupero del linguaggio cinquecentesco attraverso la lente femminile. La proposta teatrale si prenderà carico di una narrazione insolita sulla figura del genio rinascimentale, osservando il suo ultimo periodo vitale — gli ultimi sedici anni trascorsi tra Amboise e Firenze — attraverso gli occhi di una donna.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terni, il mistero di Leonardo tra teatro e sapori del Cinquecento Notizie correlate Valconca, una settimana tra riti di Pasqua, teatro, mostre e sapori del territorioA Cattolica la settimana si apre e si sviluppa su più fronti, con iniziative che intrecciano memoria, arte contemporanea, teatro e valorizzazione del... Leggi anche: “Rigoletto. Il mistero del teatro” dal capolavoro di Giuseppe Verdi al Teatro Sociale Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Umbria nascosta tra storia e mistero: al via ciclo di incontri a Terni; Ritiro del clero il 22 aprile; Il sindaco di Terni Stefano Bandecchi si regala un pullman per il compleanno. Guardate le foto!; Alla scoperta dell'Umbria nascosta. In Bct un incontro dedicato alla Sora Virginia, la Magnetizzata di Collescipoli. Terni. Il presidente Galtarossa rilancia Piediluco: «Ospiteremo una competizione...TERNI. Rossano Galtarossa (nella foto a destra con Bonfiglio) cinquantatreenne padovano è il nuovo presidente della Federazione Italiana di Canottaggio, succede a Davide Tizzano recentemente scomparso ... ilmessaggero.it M5S Umbria, 'Terni ha bisogno di serietà, Bandecchi si dimetta'(ANSA) - PERUGIA, 13 APR - Il Movimento 5 Stelle Umbria esprime ferma condanna per le recenti dichiarazioni del sindaco Stefano Bandecchi: lo afferma David Fantauzzi, coordinatore regionale Moviment ... msn.com https://terninrete.it/notizie-di-terni-la-ginnastica-nazionale-protagonista-al-palaterni-oggi-e-domani-sabato-18-aprile/ - facebook.com facebook #Terni, c’è la 7° edizione della fiera del #disco, #fumetto e collezionismo x.com