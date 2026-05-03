Nel mondo dello sport, il Milan non riesce a trovare la vittoria nelle ultime partite, mentre nel tennis, Jannik Sinner, tifoso rossonero, si distingue conquistando il titolo ai Masters 1000 di Madrid. La vittoria rappresenta un traguardo importante nella carriera del giovane atleta, che ha battuto avversari di alto livello nel torneo spagnolo. I risultati rafforzano la sua presenza tra i migliori del circuito internazionale.

Dopo una domenica non proprio positiva per il Milan, che ha perso malamente contro il Sassuolo di Fabio Grosso a causa dei gol di Domenico Berardi (un vero e proprio specialista contro i rossoneri) e Laurentiè, è arrivata una notizia che ha fatto sorridere, al neo per un po', il mondo rossonero. Il tennista italiano numero 1 al mondo Jannik Sinner, noto tifoso rossonero continua a scalfire il suo nome nell'Olimpo del tennis: l'azzurro ha conquistato il Madrid Open 2026 con una prestazione formidabile, collezionando un altro record storico. Il numero uno, nella giornata di oggi, ha battuto Alexander Zverev con un netto 6-1, 6-2 in meno di un ora di gioco presso il Manolo Santana Stadium.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Il Milan non va, ma Sinner continua a stupire: il tifoso rossonero vince il Masters 1000 di Madrid

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Sinner va in semifinale a Madrid, la stella Jodar dovrà attendere: Rafa mi ha portato al limite; Sinner, frecciata a Madrid: Il turno serale non può iniziare alle 20, bisogna tutelare i giocatori; Sinner si confessa: Sono stanco. Ma a Roma ci sarà; Sinner sempre più da record: vittoria numero 350 nel circuito Atp, è il più giovane di sempre in finale in tutti i Masters 1000.

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