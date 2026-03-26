La giornata folle di Kai Rooney | il figlio di Wayne segna tre gol in due partite Poi si fa male | stagione finita

Kai Rooney, figlio di un ex calciatore noto, ha segnato tre gol in due partite giocate, mostrando un buon rendimento in campo. Tuttavia, durante una delle partite, si è procurato un infortunio che ha costretto a interrompere la sua stagione. La sua performance ha destato interesse, anche se l’infortunio ha impedito di proseguire con le gare rimanenti.

Un cognome ingombrante, accompagnato da una prestazione che può far ben sperare per il futuro, nonostante l’ infortunio che ha messo la parola fine alla sua stagione. È il senso della giornata folle vissuta da Kai Rooney, 16enne figlio del ben più famoso Wayne, leggenda del Manchester United e della nazionale inglese. Aveva fornito una prestazione che aveva dell’incredibile solo lo scorso weekend. Kai milita nelle giovanili dello United e lo scorso fine settimana era sceso in campo prima con l’ under 16, disputando un tempo contro il Blackburn, siglando due gol e due assist per poi entrare al 63esimo minuto nel corso della partita under 18 sempre contro il Blackburn, mettendo a referto anche qui un gol. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La giornata folle di Kai Rooney: il figlio di Wayne segna tre gol in due partite. Poi si fa male: stagione finita Articoli correlati SBC Icona TOTY: Wayne Rooney (92) – Il ritorno di “Wazza” è realtà!Il contenuto più atteso della serata è finalmente disponibile tra le Sfide Creazione Rosa. Moreo fa tremare la capolista. Poi l'Inter si scatena e segna sei gol al PisaInter - Pisa 6-2 Marcatori: 12' pt Moreo, 23' pt Moreo, 39' pt Zielinski (rig), 41' pt Lautaro Martinez, 47' pt F.