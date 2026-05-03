Il Milan ha perso 2-0 contro il Sassuolo, subendo una sconfitta che mette a rischio la qualificazione in Champions League. La squadra rossonera ha mostrato una produzione offensiva praticamente inesistente, con poche occasioni create e nessun tiro nello specchio della porta avversaria. I dati statistici parlano di un dominio totale da parte dei neroverdi, che hanno controllato il possesso e conquistato più occasioni da rete durante tutta la partita.

Nel pomeriggio il Milan ha perso 2-0 in casa del Sassuolo (qui le nostre pagelle) in quello che poteva essere il match decisivo per blindare quasi definitivamente il posto in Champions League. Invece è stato un pomeriggio da incubo per i rossoneri di Massimiliano Allegri fin dai primissimi minuti. Al 5' il solito Berardi apre le marcature e pochi minuti dopo arriva la doppia mazzata decisiva all'umore del Milan. Prima il grave errore di Leao che si divora l'opportunità di pareggiare la gara, poco dopo il secondo giallo molto ingenuo di Tomori che lascia i suoi compagni in 10 per più di 70 minuti. Da quel momento il Diavolo scompare lentamente dal campo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Il Milan crolla sotto i colpi del Sassuolo: produzione offensiva inesistente. I dati da incubo

FURTO MILAN A SAN SIRO!! Rigore clamoroso non assegnato al Sassuolo. Arbitro non vedente e var muto

Notizie correlate

Milan, fase offensiva da incubo: un solo gol segnato ad aprile e quel record di 88 anni faMilan-Juventus 0-0 di ieri sera va a concludere il mese di aprile del Milan ricco di difficoltà e con numeri da incubo.

Leggi anche: La Cavese resiste oltre un’ora, poi crolla sotto i colpi del Trapani

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Il Milan crolla sotto i colpi dell'Udinese e di Zaniolo: Allegri ha sconfessato il suo calcio e ora rischia la Champions League; La Lazio sbanca il Maradona! Il Napoli crolla sotto i colpi di Cancellieri e Basic; Reti inviolate e luci spente a San Siro Milan-Juve 0-0.

Il Milan crolla contro il Sassuolo: Berardi show e rosso a Tomori, zona Champions in pericoloBerardi, bestia nera della squadra di Allegri, e Laurienté confezionano una vittoria meritata: Juve e Roma possono approfittarne ... corrieredellosport.it

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA | Il Milan crolla col Sassuolo! Diretta gol live score (oggi 3 maggio 2026)Risultati Serie A, classifica e diretta gol live score delle partite che si giocano oggi, domenica 3 maggio 2026, per la 35^ giornata di campionato. ilsussidiario.net

Il #Milan crolla in casa del #Sassuolo e resta a -3 dal #Napoli! Gli azzurri a 3 giornate dalla fine si trovano al 2º posto in classifica Che giudizio dareste alla stagione dei partenopei - facebook.com facebook

Il #Milan crolla contro il Sassuolo, social impietosi: i tifosi non si risparmiano tra meme e ironie x.com