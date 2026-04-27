Ad aprile il Milan ha segnato un solo gol in quattro partite, una prestazione negativa che ha portato a un record che risale a 88 anni fa. La fase offensiva del club ha evidenziato difficoltà evidenti, con gli attaccanti in netta crisi e un rendimento che ha suscitato preoccupazioni tra tifosi e osservatori. La squadra si trova ora a dover affrontare un momento complicato, con le sfide future da affrontare senza il supporto di un reparto offensivo efficace.

Milan-Juventus 0-0 di ieri sera va a concludere il mese di aprile del Milan ricco di difficoltà e con numeri da incubo. Parliamo ovviamente della fase offensiva del Diavolo, che anche ieri sera è stata piuttosto innocua, con l'unica chance per segnare capitata sul destro di Saelemaekers che si è schiantato sulla traversa. Per il resto, poco o nulla da ricordare. Per fortuna che finisce aprile perché il Diavolo ha segnato un solo gol nelle 4 partite disputate in questo mese, ovvero quello siglato da Rabiot al 'Bentegodi' in occasione della 33^ giornata di campionato. Le difficoltà del Milan in fase offensiva si leggono anche nei numeri della partita: sono solo 8 i tentativi del Diavolo verso la porta difesa da Di Gregorio, con una sola parata del portiere bianconero nell'arco dei 90 minuti.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, fase offensiva da incubo: un solo gol segnato ad aprile e quel record di 88 anni fa

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