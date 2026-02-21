La Cavese resiste oltre un’ora poi crolla sotto i colpi del Trapani

Il Trapani conquista una vittoria convincente contro la Cavese, che resiste per più di un’ora prima di subire il doppio vantaggio. La causa principale del risultato è la pressione offensiva dei siciliani, che ha messo in difficoltà la difesa avversaria. La Cavese ha tentato di reagire, ma non è riuscita a tenere il ritmo. Alla fine, il punteggio schiacciante ha premiato la determinazione del Trapani. La partita si conclude con un risultato chiaro.

Tempo di lettura: 2 minuti Un due a zero che non lascia spazio a grandi interpretazioni. Il Trapani ritorna al successo e lo fa contro una Cavese che ci ha provato ma, alla fine, si è dovuta arrendere alla maggiore fame dei siciliani. Una vittoria che vale l'aggancio in classifica ai metelliani. Una partita che ha visto la formazione di Aronica mettere subito in chiaro le proprie intenzioni con un paio di occasioni importanti, di Forte e Matos, che non hanno portato variazioni nel punteggio. Al 35? la più ghiotta occasione per la formazione granata: calcio di rigore con la palla tra i piedi di Matos ma Boffelli si dimostra come uno dei migliori para-rigori della categoria ribattendo il quarto penalty in stagione.