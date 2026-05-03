Il Milan si prepara per una sfida importante a Reggio Emilia contro il Sassuolo, squadra contro cui ha subito diverse sconfitte in passato. La partita segna un momento chiave della stagione, mentre il club lavora su un budget di circa 100 milioni di euro destinato al mercato. La squadra affronta questa gara con l’obiettivo di migliorare la propria posizione in classifica e pianificare le mosse future.

Tanto vale blindare il secondo posto e la Champions. Oggi il Sassuolo bestia nera di Max Da oggi a Reggio Emilia, al cospetto della sua bestia nera Sassuolo (ai tempi del primo Milan ne provocò l'esonero con i 4 gol di Berardi), il Milan prepara il suo futuro. «Dobbiamo conquistare 6 punti per avere la certezza della Champions che vuol dire avere o non avere 100 milioni da investire sul mercato» la spiegazione didascalica dell'ossessione di Max Allegri. Che in vista di tutto ciò comincia a collaudare Jashari nella posizione di sostituto naturale di Modric fermato dalla capocciata allo zigomo di Locatelli e Nkunku per capire se l'attacco rossonero riesce a sbloccarsi e il francese può restare nella pattuglia prossima.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il Milan alle prese con un finale da 100 milioni di euro

The Hidden Success Habits of Billionaires and Champions in 3 Hours

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