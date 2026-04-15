Benzina oltre i 3 euro | tra Messina e Milazzo scoppia il panico

Nella serata di ieri, le stazioni di servizio tra Messina e Milazzo hanno registrato un aumento consistente del traffico di veicoli, con molti automobilisti che si sono recati a fare rifornimento. La paura di un ulteriore aumento dei prezzi del carburante, che ha superato i 3 euro al litro, ha portato a una corsa alle pompe di benzina nella zona. La situazione ha generato code e attese più lunghe del solito.

Le stazioni di servizio nell’area messinese e nel territorio di Milazzo hanno registrato una forte affluenza di veicoli già nella serata di ieri, con automobilisti intenti a fare scorta di carburante per timore di ulteriori rincari. La pressione sui distributori si inserisce in un quadro di crescente preoccupazione sociale, alimentato dalle proteste degli autotrasportatori che hanno già avviato uno sciopero della durata di cinque giorni per contrastare l’impennata dei costi del gasolio. L’impatto logistico sullo Stretto e il rischio approvvigionamento. La provincia di Messina si trova al centro di una dinamica economica particolarmente delicata a causa dell’elevato volume di traffico merci che attraversa lo Stretto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Benzina oltre i 3 euro: tra Messina e Milazzo scoppia il panico Blitz antidroga, 33 indagati per il traffico tra Messina Milazzo e le Eolie: ecco i nomi degli arrestatiI carabinieri di Milazzo hanno eseguito 17 misure cautelari in carcere nell’ambito di un’indagine che ha ricostruito l’attività di un gruppo... Autostrada A20 Messina-Palermo chiusa per maxi tamponamento tra Milazzo e Rometta, traffico in tilt e disagiL’autostrada A20 Messina-Palermo è rimasta bloccata per un maxi tamponamento in galleria avvenuto tra Milazzo e Rometta che ha visto coinvolti circa...