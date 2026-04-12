Regina Coeli 12 aprile Papa Leone XIV spiega come si fa a nutrire la fede

Durante la Domenica della Divina Misericordia, il Papa ha parlato dal Regina Coeli, sottolineando i passaggi fondamentali per alimentare una fede forte e duratura. Ha evidenziato l’importanza di pratiche quotidiane e di un impegno costante nel percorso spirituale. Le sue parole si sono concentrate su elementi concreti che aiutano a mantenere viva la fiducia religiosa nel tempo.

Papa Leone XIV al Regina Coeli nella Domenica della Divina Misericordia spiega quali sono gli elementi essenziali per nutrire la fede e renderla salda. Concentrandosi sul Vangelo odierno, che ci presenta l’incredulità di san Tommaso risolta nel vedere le piaghe del Signore, il pontefice ha riflettuto sulla difficoltà di credere, ieri come oggi. Per arrivare ad esclamare “Mio Signore e mio Dio!“, la più forte professione di fede in tutto il quarto Vangelo, afferma il papa, bisogna che la fede sia nutrita e che lo sia costantemente. Papa Leone sottolinea, infatti, che come è accaduto agli apostoli, anche noi spesso andiamo incontro alla difficoltà di credere.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Regina Coeli, 12 aprile, Papa Leone XIV spiega come si fa a nutrire la fede Regina Coeli 6 aprile, Papa Leone XIV: la verità della Resurrezione va oltre le fake newsPapa Leone XIV al Regina Coeli del Lunedì dell’Angelo: la verità della Resurrezione di Cristo supera le fake news e vince. Papa Leone XIV: nel Regina Coeli l’allarme sulle fake news, l’appello per la pace e il ricordo commosso di Papa FrancescoPapa Leone XIV al Regina Coeli chiede verità contro le menzogne, pace per chi soffre e ricorda con amore Papa Francesco L'articolo .