In un panorama sportivo spesso dominato dai risultati recenti, emerge un focus su come una squadra abbia saputo ottenere successi senza affidarsi a grandi investimenti economici. La strategia adottata e le scelte fatte in passato vengono analizzate per comprendere come questa formazione sia riuscita a competere ai massimi livelli. Le dinamiche di gestione e le decisioni prese nel corso degli anni si intrecciano con le recenti prestazioni sul campo.

Il tempo è galantuomo, anche in un mondo che valuta solo l’ultimo risultato come quello del calcio italiano. Il trionfo dell’Inter nella lunga battaglia per lo scudetto che l’ha vista piegare la resistenza del Napoli dell’ex Antonio Conte e della sorpresa Milan è dovuto in buona parte a quelle mosse di mercato che, l’estate scorsa, erano state duramente criticate da analisti e tifosi. Non tutto ha funzionato a dovere ed alcuni innesti hanno richiesto più pazienza prima di esprimersi al meglio ma sono comunque riusciti a portare acqua al mulino nerazzurro, risultando spesso decisivi. Il merito, in buona parte, è delle mosse tattiche del “traghettatore” Cristian Chivu, arrivato dopo il gran rifiuto di Cesc Fabregas e alla sua gestione oculata della rosa.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il mercato senza soldi e i segreti del successo nerazzurro

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