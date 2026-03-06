Come fa il sushi a costare così poco? Segreti del mercato del pesce crudo e rischi per la salute

In Italia, i ristoranti offrono spesso menu all you can eat con sushi e sashimi a prezzi bassi, attirando molti clienti. Questo tipo di offerta permette di consumare grandi quantità di pesce crudo a costi contenuti. Dietro questa scelta commerciale ci sono strategie di mercato che favoriscono prezzi accessibili e un’ampia disponibilità di prodotti. I clienti possono così gustare il sushi senza spendere troppo, grazie a queste offerte.

Poche decine di euro per cibo di qualità in quantità: almeno così ci viene presentato. Come fanno i locali a guadagnare e quanto pesce mangiamo veramente. Cosa suggerisce il medico veterinario Valentina Tepedino. I rischi di intossicazione: la morte di Luca Piscopo e l'ennesimo ristorante chiuso

Sushi e pesce crudo, come consumarli: i consigli dello chef contro il rischio intossicazione. “Il nodo è la conservazione”Bologna, 5 marzo 2026 – La recente chiusura di un ristorante di sushi a Zola Predosa, decisa dai Nas, ha di nuovo riacceso l’attenzione sulla...

Come cucinare il pesce a Natale senza correre rischi per la saluteIl consumo di specialità ittiche registra un aumento significativo nel periodo natalizio, come confermato anche dall’andamento delle vendite al...

