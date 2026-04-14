Un commentatore noto ha analizzato il successo recente dell’Inter, concentrandosi sul comportamento dell’allenatore e sulla mancanza di avversari che possano competere per il campionato. La discussione si concentra anche sul ruolo di un ex difensore e sul raggiungimento di uno scudetto che, secondo alcuni, non viene pienamente riconosciuto. La situazione del campionato viene descritta come priva di reali sfide per la squadra in testa alla classifica.

Inter News 24 Condò commenta l’atteggiamento del tecnico nerazzurro e la mancanza di reali sfidanti per il titolo. Il successo dell’Inter sul campo del Como non ha solo blindato il primato in classifica, ma ha anche acceso il dibattito sulle dichiarazioni post-partita di Cristian Chivu. Il tecnico nerazzurro, parlando con il sorriso, ha preferito citare il traguardo della qualificazione in Champions League piuttosto che nominare apertamente lo scudetto, ormai a un passo. Un atteggiamento che Paolo Condò, nel suo editoriale per il Corriere della Sera, interpreta come un segno di maturità e malizia: « È un’uscita che segnala come siano cresciuti i canini anche a lui, dopo un apprendistato da allenatore light e la caduta sul caso Bastoni ».🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Condò e l’analisi del successo nerazzurro: l’Inter, Chivu e uno Scudetto… nascosto

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