Gli imprenditori lecchesi stimano che i costi diretti causati dalla crisi in Medio Oriente superino i 260 milioni di euro. Questa somma rappresenta il rischio di perdite legate alle ripercussioni dell’attacco degli americani e degli israeliani all’Iran. Dietro questi numeri si trovano posti di lavoro potenzialmente a rischio, in un contesto di filiere internazionali complesse.

Più di 260 milioni. È il conto salato diretto che gli imprenditori lecchesi rischiano di dover pagare per la crisi in Medio Oriente in seguito all'attacco di americani e israeliani all'Iran. Secondo l'elaborazione degli economisti dell'Osservatorio delle piccole e medie imprese di Confartigianato Lombardia su dati Istat, negli ultimi dodici mesi, le esportazioni manifatturiere verso i Paesi del Medio Oriente hanno raggiunto 264 milioni di euro, il 4,4% dell'export manifatturiero totale del territorio. Poi ci sono gli altri costi indiretti: l'aumento del prezzo di gas, energia e carburante, oppure i mancati approvvigionamenti di materie prime. Tutto ciò si tradurrà inevitabilmente in un salasso anche per i consumatori finali.

"Noi parte di filiere internazionali complesse. Dietro questi numeri ci sono posti di lavoro"

