Oggi il Gubbio affronta il Pineto in una partita valida per i playoff, giocata in terra abruzzese. La squadra rossoblù ha bisogno di vincere per qualificarsi, poiché il risultato richiesto è esclusivamente una vittoria. L’obiettivo è ottenere la miglior prestazione possibile in una sfida decisiva, dove tutto dipende dall’esito di questa singola partita.

GUBBIO È il giorno dei playoff. Il Gubbio sifda il Pineto in terra abruzzese con un solo risultato a disposizione, la vittoria, per passare il turno. Gli uomini di mister Di Carlo vogliono però alimentare il proprio sogno di proseguire nella post season e venderanno cara la pelle, come fa capire da subito il tecnico rossoblù: "Ci siamo preparati ad ogni situazione, sappiamo che in casa loro sarà un po’ più difficile ma questo deve essere da stimolo per fare quel qualcosa in più per passare il turno. Che partita mi aspetto? Decisiva per tutti, però siamo pronti. Abbiamo studiato bene il Pineto, così come diverse soluzioni, non solo il 3-5-2 e con altri uomini.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Gubbio va a Pineto, serve solamente la vittoria: "Dobbiamo trovare la migliore prestazione"

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