F1 Oscar Piastri | C’era ottmismo dopo ieri dobbiamo trovare più prestazione

Oscar Piastri ha iniziato il suo 2026 di Formula 1 dalla terza fila, dopo aver qualificato in quella posizione. La squadra ha espresso ottimismo dopo le prove di ieri, anche se il pilota ha sottolineato la necessità di migliorare la prestazione. La sessione di qualifiche si è conclusa con l’oceanico che si è dovuto accontentare di un risultato che potrebbe influenzare la gara.

Il 2026 di Oscar Piastri comincia dalla terza fila. L’oceanico si è infatti dovuto accontentare della quinta posizione in occasione delle q ualifiche valide per il GP d’Australia, primo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1 in scena questo fine settimana presso il circuito Albert Park di Melbourne. I timori della vigilia sono stati in parte confermati per il pilota per team papaya, il quale ha raccolto un gap di 0.809 rispetto a George Russell, pole man di giornata davanti al teammate Andrea Kimi Antonelli e alla Red Bull Racing di Isack Hadjar. Una volta arrivato in zona mista, il padrone di casa ha commentato quanto fatto. “ Sì, insomma, credo che siamo più o meno dove pensavamo di essere – ha detto Piastri – Sai, ovviamente dietro le due Mercedes siamo piuttosto vicini. 🔗 Leggi su Oasport.it

F1, Oscar Piastri: “Ho imparato molto quest’anno, mi sento più forte”La stagione appena conclusa ha inevitabilmente segnato la crescita di Oscar Piastri, al terzo anno in F1.

F1 GP Australia 2026, FP2: Piastri guida il venerdì davanti alle Mercedes, ma la Ferrari c'èF1 GP Australia 2026: Piastri davanti nel venerdì di libere a Melbourne davanti alle Mercedes di Antonelli e Russell. Ferrari vicina con Hamilton e Leclerc ... motorbox.com

Piastri parte forte a Melbourne: day-1 F1, Mercedes in sciaOscar Piastri guida il day-1 a Melbourne: Mercedes in scia, Pirelli studia graining e mescole. Il primo giorno ufficiale della nuova stagione di Formula 1 si apre con un segnale chiarissimo: a Albert ... affaritaliani.it

PRIMA FILA TUTTA MERCEDES: POLE POSITION DI GEORGE RUSSELL DAVANTI AD ANDREA KIMI ANTONELLI Terzo posto per un ottimo Isack Hadjar davanti a Charles Leclerc, poi le McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris. P7 Lewis Hamilton, - facebook.com facebook

RISULTATI FP2 1 Oscar Piastri 2 Kimi Antonelli 3 George Russell 4 Lewis Hamilton 5 Charles Leclerc #AustralianGP #F1 x.com