Wirtz ammette che la prestazione nella vittoria contro la Svizzera è stata la sua migliore per la Germania

Da justcalcio.com 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Florian Wirtz ha dichiarato che la partita contro la Svizzera, vinta dalla Germania 4-3, rappresenta la sua miglior prestazione finora con la nazionale. Ha partecipato attivamente a tutti e quattro i gol segnati dalla squadra, contribuendo in modo decisivo all’esito dell’incontro. La sua prestazione è stata definita da lui stesso come la più significativa tra le sue esperienze in campo con la nazionale.

2026-03-28 14:02:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Florian Wirtz ha descritto la sua prestazione nella vittoria per 4-3 della Germania sulla Svizzera come la migliore finora, dopo aver giocato un ruolo decisivo in tutti e quattro i gol. Il trequartista ha segnato una doppietta e fornito due assist in un’amichevole caotica a Basilea, quando la squadra di Julian Nagelsmann è rimontata due volte da dietro. Riflettendo sulla sua prestazione, Wirtz ha ammesso che probabilmente è stata la sua migliore prestazione finora a livello internazionale. “Probabilmente sì. Con così tanti gol coinvolti, sì. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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