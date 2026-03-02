Tennis concluso il rodeo di 3ª categoria Trofeo Autopiave

Al Green Garden si è concluso il Trofeo Autopiave, un torneo di tennis di terza categoria che ha visto la partecipazione di 47 giocatori maschili e femminili. L'evento, organizzato e coordinato da Costantino Zorico, ha avuto come protagonisti gli atleti che si sono sfidati in diverse partite durante il weekend. La manifestazione ha attirato appassionati e appassionate di tennis della zona.

Al Green Garden concluso il Trofeo Autopiave, Rodeo di 3ª categoria maschile e femminile con 47 giocatori coordinati da Costantino Zorico. Di seguiti, gli esiti dei draw. Nel maschile è rimasto senza avversari l'under 16 Giancarlo Busi della Canottieri Padova che in due set lascia il secondo posto al giocatore del Tc Mestre Matteo Spinadin. Terze posizioni per il dolese Piergiovanni Drago e per l'under 18 Tommaso Cancian del Portogruaro. Nel femminile vince la veterana udinese Daniela Roman che al terzo set sul classico filo di lana per 10-8, lascia la seconda piazza a Valentina Sanchez Briend dell'At Verona. Bronzi per l'under 16 triestina Ginevra Guarnieri e per Marta Parpinel del River di Udine.