Il Salento al centro del tennis europeo giovanile | inaugurato il 23° trofeo Maglio

Il Circolo Tennis Maglie ha ufficialmente aperto la 23esima edizione del torneo internazionale under 12, chiamato trofeo “Maglio”. Con il sorteggio del tabellone principale, il torneo ha preso il via, portando il Salento al centro dell’attenzione del tennis europeo giovanile. La competizione coinvolge numerosi giovani talenti provenienti da diverse nazioni e si svolge sul territorio di Maglie.

MAGLIE – Con il sorteggio del tabellone principale, il Circolo Tennis Maglie ha dato ufficialmente il via alla 23esima edizione del torneo internazionale under 12 – trofeo “Maglio”.Dopo due intense giornate dedicate alle qualificazioni, l’evento entra nel vivo ospitando le migliori promesse del.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Inaugurato il nuovo Centro di aggregazione giovanile nel bene confiscato alla camorraL’iniziativa, promossa da Agrorinasce, rappresenta il primo tassello di un più ampio percorso di rigenerazione urbana e sociale che punta a... Leggi anche: I giovani della Juventus conquistano il trofeo Under 14 del Salento Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Progetto Green Cards: gli innovativi appuntamenti di Spring Lab nel Salento per raccontare la sostenibilità; Il Salento corre sulla S.S. 275: Andrano al centro della strategia di sviluppo con il Sottosegretario Ferrante; Comunali nel Salento, la carica degli aspiranti sindaci nei centri al voto: i nomi ufficiali; Gatto (DF): Una stagione di eventi e novità per portare sempre più Galatina al centro del Salento. Il Salento corre sulla S.S. 275: Andrano al centro della strategia di sviluppo con il Sottosegretario FerranteIl sindaco Musarò: 'Andrano guarda al futuro con una programmazione chiara. La S.S. 275 e la nostra Zona PIP sono opportunità straordinarie'. leccenews24.it Asta di beneficenza per il Centro Ilma: il Salento unito nella sfida contro il cancroLECCE - La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) di Lecce annuncia una grande asta di beneficenza a sostegno della dotazione tecnologica del ... corrieresalentino.it Momenti di terrore sabato nel mare del Salento, precisamente nelle acque al largo di Gallipoli, dove un grosso esemplare di squalo Mako ha attaccato un’imbarcazione. I pescatori a bordo, sorpresi dalla presenza dell'animale mentre navigavano a circa 5 migl - facebook.com facebook L'animale era ferito, è il secondo avvistamento nel mare del Salento. #ANSA x.com