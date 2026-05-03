Il 3 settembre 2026, il governo attuale supererà in durata tutti i precedenti governi italiani, diventando il secondo più longevo di sempre. Attualmente, la stabilità politica si caratterizza per una mancanza di scosse significative, con un atteggiamento di immobilismo che si protrae da diversi mesi. La data segnerà un traguardo importante, anche se, nel frattempo, non si sono verificati eventi politici di rilievo che abbiano alterato significativamente il quadro governativo.

Destra La premier a caccia del record, nonostante tutto. Tra 124 giorni il primato assoluto che è diventato il feticcio di Palazzo Chigi Destra La premier a caccia del record, nonostante tutto. Tra 124 giorni il primato assoluto che è diventato il feticcio di Palazzo Chigi Possiamo segnarlo sul calendario: il giorno cruciale è giovedì 3 settembre 2026. Mancano 124 giorni al momento in cui il governo di Giorgia Meloni diventerà il più duraturo della storia repubblicana. A quella data, la presidente del consiglio compirà la missione che ha scelto di perseguire, nonostante tutto e tutti, anche mentre il mondo del suo esecutivo cade a pezzi. Per arrivare a questo obiettivo, Meloni ha sostituito membri del suo governo solo quando erano diventati davvero indifendibili.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Il governo Meloni secondo più longevo. Ma la stabilità scivola nell’immobilismo

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