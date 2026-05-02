Governo Meloni | Da oggi diventa secondo più longevo della storia repubblicana non traguardo ma responsabilità

Il governo guidato dalla presidente del consiglio ha raggiunto un nuovo record, diventando il secondo più longevo nella storia della Repubblica. La premier ha commentato la situazione sottolineando che questa tappa non rappresenta un traguardo, ma una responsabilità per le sfide future. La durata dell'esecutivo è stata oggetto di discussioni e analisi da parte degli osservatori politici, considerando anche i precedenti governi e le circostanze della sua instaurazione.

(Adnkronos) – "Da oggi il governo che ho l’onore di guidare diventa il secondo più longevo della storia repubblicana. Non lo vivo come un traguardo da festeggiare, ma come una responsabilità ancora più forte verso gli italiani. Grazie a chi continua a sostenerci, a credere nel nostro lavoro e nella serietà del nostro impegno. Andremo avanti con determinazione per completare il percorso avviato, con rispetto per il mandato ricevuto dai cittadini italiani e con una sola bussola: l’interesse nazionale". Lo scrive sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che oggi taglia il traguardo dei 1.288 giorni di governo, arrivando al secondo posto nella classifica degli esecutivi più longevi della storia della Repubblica italiana.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Governo Meloni, secondo più longevo della storia della Repubblica: per la premier è una “responsabilità”. Valditara tra i ministri dell’Istruzione più longevi. I NUMERIDa oggi, 2 maggio 2026, il governo presieduto da Giorgia Meloni è ufficialmente il secondo esecutivo più longevo della storia repubblicana. Meloni da record, è il secondo governo più longevo della RepubblicaIl governo Meloni diventa oggi 2 maggio il secondo esecutivo più longevo della Repubblica. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 173; Meloni: Scostamento di bilancio? Vediamo, non escludiamo nulla; Governo, Meloni: da oggi secondo più longevo, avanti con determinazione; Governo, Meloni: Da oggi diventa secondo più longevo della storia repubblicana, non traguardo ma responsabilità. Da oggi sale il prezzo della benzina, rincaro di 15-20 centesimi con il rialzo delle acciseOggi sabato 2 maggio scade il taglio delle accise più ampio varato dal governo Meloni ad aprile ed entra in vigore quello nuovo, che durerà fino al 10 ... fanpage.it Governo, Meloni: Da oggi diventa secondo più longevo della storia repubblicana, non traguardo ma responsabilità(Adnkronos) – Da oggi il governo che ho l’onore di guidare diventa il secondo più longevo della storia repubblicana. cremonaoggi.it Rinnovabili, il Governo prende tempo e congela 31 progetti già approvati – Ecco quali L’istruttoria della commissione nazionale incaricati di valutarli si era conclusa con pareri discordanti - facebook.com facebook “Dal governo solo chiacchiere”, i giovani al concertone di Roma bocciano il salario giusto di Meloni x.com