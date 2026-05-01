Meloni supera il Berlusconi IV | il suo è il secondo governo più longevo Ma i nodi aumentano

Il governo guidato dalla premier ha raggiunto il secondo posto tra i più duraturi nella storia della Repubblica, superando il governo Berlusconi IV. Dal 2 maggio, data della sua nascita, il governo prosegue il suo cammino e si avvicina al 4 settembre, giorno in cui si prevede una possibile conclusione della sua attività. La premier ha più volte manifestato l’intenzione di mantenere la guida dell’esecutivo, mentre si moltiplicano le sfide e i problemi interni.

Il 2 maggio il Governo Meloni taglia il traguardo di secondo più longevo nella storia della Repubblica e veleggia verso il 4 settembre, con l’obiettivo, ostinatamente perseguito dalla premier, di superare il record del Berlusconi II. Ma la navigazione non è più tranquilla come prima del 23 marzo: la sconfitta al referendum sulla riforma della giustizia ha aperto una fase nuova. Fatta di liti, inciampi, fibrillazioni e incognite. Per Meloni adesso scattano 1.287 giorni alla guida dell’Italia, quanto durò quel Berlusconi IV di cui la stessa leader di Fratelli d’Italia fece parte come ministra della Gioventù tra il 2008 e il 2011. Uno scenario...🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Meloni supera il Berlusconi IV: il suo è il secondo governo più longevo. Ma i nodi aumentano Notizie correlate Leggi anche: Meloni scala un gradino del podio, il suo è il secondo governo più longevo: nel mirino record Berlusconi II Yotobi l’immortale, Karim Musa è il creator più longevo in Italia: il suo volto sui social da 20 anniAperto nel 2006, il canale di Karim Musa, in arte Yotobi, è uno dei più duraturi di tutta YouTube Italia. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Durata del Governo, Meloni lanciata verso i record di Berlusconi. Fra pochi giorni supera il B. IV; Governo Meloni verso il secondo posto per durata: il 2 maggio supera il Berlusconi IV e guarda al record di settembre; Meloni scala un gradino del podio, il suo è il secondo governo più longevo: nel mirino record Berlusconi II; Meloni, la notizia da record! Succede sabato. Da sabato sarà il secondo governo più longevo, Meloni punta al recordIl governo Meloni si appresta a diventare il secondo più longevo della storia della Repubblica. Taglierà il traguardo sabato 2 maggio, a 1.288 giorni dal giuramento con cui Giorgia Meloni il 22 ... ansa.it Meloni e sdegno: furia contro Mediaset per le accuse a Nordio. Lo spettro del sabotaggio dei Berlusconi. La Rai richiama RanucciRanucci accusa il ministro sul caso Minetti a Rete 4 e Meloni: Spettacolo indegno. FdI riceve l'ordine di disertare la trasmissione Mediaset. Continua il massacro contro Nordio sulla grazia. La Rai ... ilfoglio.it GOVERNO MELONI: IL SECONDO PIÙ LONGEVO DELLA REPUBBLICA Il 2 maggio l’esecutivo supera il Berlusconi IV. I numeri raccontano una storia più complessa di quella che viene raccontata IL TRAGUARDO Sabato 2 maggio, con 1.288 giorni dal giura - facebook.com facebook