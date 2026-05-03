Il governo guidato da Meloni ha raggiunto i 1.288 giorni di attività, diventando il secondo più duraturo nella storia della Repubblica italiana. Dal suo insediamento al Quirinale, avvenuto il 22 ottobre 2022, ha mantenuto il potere per quasi tre anni e mezzo. La sua durata supera quella di molti governi precedenti, posizionandosi alle spalle solo di quello guidato da Berlusconi. Ora si trova a un passo dal record storico.

Roma, 3 maggio 2026 – Da ieri il governo Meloni, con i suoi 1.288 giorni dal giuramento al Quirinale del 22 ottobre 2022, è il secondo governo più longevo della storia repubblicana. Ha superato il Berlusconi quater, di cui la stessa premier fece parte come ministro della Gioventù, tra il 2008 e il 2011, e naviga verso quella che, qualcuno dice, sia la vera data segnata sul calendario di Palazzo Chigi: il 4 settembre, quando, battendo il primato del governo Berlusconi II, durato 1412 giorni, il Meloni I diventerebbe l’esecutivo, in assoluto, più stabile. Record a parte, però, l’obiettivo è arrivare in fondo alla legislatura. Così, ammette sui social Meloni, ora "la responsabilità verso gli italiani", è "ancora più forte", "andremo avanti con determinazione per completare il percorso avviato", "con una sola bussola: l’interesse nazionale".🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il governo dei 1.288 giorni. È il secondo della Repubblica per durata. Ora Meloni insegue il Berlusconi II

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