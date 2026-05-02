Meloni | Secondo governo più longevo della Repubblica ora il traguardo

Il governo attualmente in carica ha raggiunto il secondo posto come più duraturo nella storia della Repubblica. La premier ha dichiarato che, con questa data, il suo esecutivo supera altri governi sul lungo periodo. La comunicazione è stata diffusa tramite un messaggio ufficiale, nel quale si evidenzia il nuovo traguardo raggiunto. La notizia ha attirato l’attenzione sui record di durata delle varie amministrazioni nel corso degli anni.

Screenshot «Da oggi il Governo che ho l’onore di guidare diventa il secondo più longevo della storia repubblicana». Con un messaggio sui social, Giorgia Meloni rivendica il traguardo raggiunto dal suo esecutivo, che supera per durata il Governo Berlusconi IV e si avvicina al record del Governo Berlusconi II. Un passaggio simbolico ma significativo nella storia politica recente: con questo sorpasso, l’attuale esecutivo consolida la propria posizione tra i governi più stabili della Repubblica. Per raggiungere il primato assoluto mancano ora 124 giorni: se la legislatura proseguirà senza interruzioni, dal 2 settembre il governo guidato da Meloni diventerà il più duraturo di sempre.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Meloni: “Secondo governo più longevo della Repubblica”, ora il traguardo Notizie correlate Meloni da record, è il secondo governo più longevo della RepubblicaIl governo Meloni diventa oggi 2 maggio il secondo esecutivo più longevo della Repubblica. Governo, Meloni: “Da oggi diventa secondo più longevo della storia repubblicana, non traguardo ma responsabilità”(Adnkronos) – "Da oggi il governo che ho l’onore di guidare diventa il secondo più longevo della storia repubblicana. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Da sabato sarà il secondo governo più longevo, Meloni punta al record; Meloni supera il Berlusconi IV: il suo è il secondo governo più longevo. Ma i nodi aumentano; Governo, Meloni: Da oggi diventa secondo più longevo della storia repubblicana, non traguardo ma responsabilità; Governo, Meloni: da oggi secondo più longevo, avanti con determinazione. Meloni festeggia la durata del suo governo: Il secondo più longevo della storia repubblicanaDa oggi il governo che ho l’onore di guidare diventa il secondo più longevo della storia repubblicana. Non lo vivo come un traguardo da festeggiare, ma come ... lapresse.it Meloni da record, è il secondo governo più longevo della RepubblicaIl governo Meloni diventa oggi 2 maggio il secondo esecutivo più longevo della Repubblica. A 1.288 giorni dalla entrata in carica, avvenuta ... iltempo.it Il governo #Meloni ha fallito su tutta la linea. Basta prendere in giro gli italiani, togliete il disturbo e andate a casa! - facebook.com facebook #Meloni: #Zanardi ha saputo rimettersi in gioco ogni volta x.com