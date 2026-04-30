Meloni scala un gradino del podio il suo è il secondo governo più longevo | nel mirino record Berlusconi II

Giorgia Meloni si prepara a superare i 1.287 giorni di permanenza al governo, avvicinandosi al record detenuto dal secondo governo di un precedente premier. La data segnata in rosso sul calendario è il 2 maggio, giorno in cui potrebbe raggiungere una durata significativa. Attualmente, il suo esecutivo si trova vicino a questo traguardo, con il conteggio dei giorni di attività che prosegue senza interruzioni.

(Adnkronos) – 1.287 giorni. Sul calendario di Giorgia Meloni è cerchiata una data: 2 maggio. In quel momento, l’esecutivo da lei guidato diventerà il secondo più longevo della storia repubblicana, superando il Berlusconi quater, di cui la stessa leader di Fratelli d’Italia fece parte come ministro della Gioventù tra il 2008 e il 2011. Era un’altra stagione politica. Il suo partito non era ancora nato e in pochi avrebbero scommesso su un’ascesa tanto rapida: da giovane promessa della destra italiana alla guida del Paese, fino a diventare nel 2022 la prima presidente del Consiglio donna nella storia d’Italia. Eppure il traguardo non basta. Nel mirino restano i 1.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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