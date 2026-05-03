Il giorno più atteso in Versilia Oggi si corre il Palio dei Micci
Oggi in Versilia si svolge la 69ª edizione del Palio dei Micci, organizzata dalla Pro Loco locale. La manifestazione, che quest’anno ricorda i settant’anni dalla sua prima edizione, si tiene nonostante alcune nuvole nel cielo. La corsa dei piccoli asini rappresenta un appuntamento tradizionale molto atteso nella zona, con partecipanti e spettatori pronti a vivere questa giornata di festa.
Non è qualche nuvola a spaventare il “Palio dei Micci” e la Pro Loco, che ha organizzato per oggi la 69esima edizione della manifestazione, a 70 anni dalla sua nascita della manifestazione (perché bisogna considerare quella saltata per il Covid). Sia la previsione di Meteo.it che quelle del Consorzio Lamma prevedono sole con qualche nuvola rada e quindi dopo la doppietta del Pozzo con le vittorie nel “Miccio Canterino” e nella 58esima edizione della “Staffetta delle Contrade”, tutto è pronto per assegnare i 4 importanti trofei. Tutto è pronto, dopo che nel 2025 il Leon D’oro ha vinto la sua sesta corsa mentre la Quercia ha calato il triplete vincendo Tema, Corteo Storico ed Alabarda D’Oro.🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie correlate
Aspettando il Palio . Domenica corsa dei micci col nuovo palco araldicoDopo il doblete del Pozzo con le vittorie nel Miccio Canterino e nella 58esima edizione della Staffetta delle Contrade, è iniziato il conto alla...
Palio dei Micci: contrade in festa. Identità, colori e orgoglio localeIl Palio dei Micci, che si tiene la prima domenica di maggio, unisce la comunità di Querceta da oltre 70 anni.