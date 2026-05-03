Oggi in Versilia si svolge la 69ª edizione del Palio dei Micci, organizzata dalla Pro Loco locale. La manifestazione, che quest’anno ricorda i settant’anni dalla sua prima edizione, si tiene nonostante alcune nuvole nel cielo. La corsa dei piccoli asini rappresenta un appuntamento tradizionale molto atteso nella zona, con partecipanti e spettatori pronti a vivere questa giornata di festa.

Non è qualche nuvola a spaventare il “Palio dei Micci” e la Pro Loco, che ha organizzato per oggi la 69esima edizione della manifestazione, a 70 anni dalla sua nascita della manifestazione (perché bisogna considerare quella saltata per il Covid). Sia la previsione di Meteo.it che quelle del Consorzio Lamma prevedono sole con qualche nuvola rada e quindi dopo la doppietta del Pozzo con le vittorie nel “Miccio Canterino” e nella 58esima edizione della “Staffetta delle Contrade”, tutto è pronto per assegnare i 4 importanti trofei. Tutto è pronto, dopo che nel 2025 il Leon D’oro ha vinto la sua sesta corsa mentre la Quercia ha calato il triplete vincendo Tema, Corteo Storico ed Alabarda D’Oro.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il giorno più atteso in Versilia. Oggi si corre il Palio dei Micci

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