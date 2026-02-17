Palio dei Micci | contrade in festa Identità colori e orgoglio locale

Il Palio dei Micci si svolge ogni prima domenica di maggio a Querceta, dove da più di settant’anni le contrade si sfidano tra sfilate di carri, musica e balli. La manifestazione è nata come tradizione popolare e rappresenta un momento di grande orgoglio per i residenti, che preparano con cura le proprie bandiere e costumi. Quest’anno, la festa si arricchisce di una fiera gastronomica con prodotti tipici locali, attirando anche visitatori da fuori paese.

Il Palio dei Micci, che si tiene la prima domenica di maggio, unisce la comunità di Querceta da oltre 70 anni. Ne parlano i professori Marzia Venè e Gionata Grassi, esperti contradaioli da generazioni, intervistati dagli alunni della classe II B. Qual è l'origine del Palio? "La prima edizione risale agli anni '50, nel dopoguerra la nostra popolazione aveva bisogno di ricostruire un senso di comunità dopo anni difficili; quindi, ci si inventò il Palio dei Micci in occasione della festa del patrono San Giuseppe. Dagli anni '60-'70 si decise di spostare l'evento alla prima domenica di maggio per sperare in un clima migliore e dare risalto ai due eventi in maniera distinta, così si sono anche formate le diverse contrade ".