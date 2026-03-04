Stangata benzina a Frosinone | il gasolio sfonda il muro dei 2 euro | La mappa dei rincari

A Frosinone, i prezzi della benzina e del gasolio sono aumentati di recente, con il gasolio che ha superato i 2 euro al litro. Le rilevazioni del 4 marzo mostrano un incremento diffuso dei costi alla pompa, seguendo la stessa tendenza che interessa tutto il paese. I rincari si riflettono sui prezzi praticati dagli impianti di distribuzione nella città.

Nuovi rincari alla pompa anche a Frosinone. Le ultime rilevazioni del 4 marzo confermano un aumento generalizzato dei listini, in linea con la tendenza nazionale. Nel dettaglio, il gasolio in modalità servito ha superato in diversi casi i 2 euro al litro, con punte fino a 2,06–2,07 euro. La modalità self resta sotto questa soglia, ma con valori compresi prevalentemente tra 1,85 e 1,92 euro al litro. La benzina self oscilla mediamente tra 1,71 e 1,77 euro al litro, mentre il servito si attesta tra 1,90 e 1,97 euro. L’andamento locale riflette quanto sta accadendo in tutta Italia. Secondo le medie nazionali, la benzina self si colloca intorno a 1,69 euro al litro e il diesel self intorno a 1,75 euro, con prezzi più elevati nella modalità servito. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

