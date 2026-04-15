Affitti e reversibilità | il rischio tagli se si supera la soglia
Una pensionata con un assegno di reversibilità si trova di fronte a un incremento delle entrate annuali, che potrebbe portare a un rischio di riduzione o perdita di alcuni benefici economici. Se il totale delle entrate supera una determinata soglia, si rischia di incorrere in limitazioni sui contributi o sugli assegni, con conseguenze sulla gestione del reddito complessivo. La questione riguarda principalmente il rapporto tra pensione, reversibilità e limiti imposti dalla normativa.
Una pensionata che riceve anche un assegno di reversibilità si trova davanti a un bivio economico causato dall’aumento delle proprie entrate annuali. La decisione di mettere a reddito un immobile tramite la cedolare secca spinge infatti il totale dei guadagni verso una soglia che potrebbe innescare tagli sulla prestazione ai superstiti. Il rischio del superamento della soglia fiscale. Il calcolo del reddito complessivo per questa specifica situazione prevede la somma tra la pensione ordinaria e l’assegno di reversibilità, oltre ai proventi derivanti dall’affitto dell’immobile. Nel caso analizzato, la somma di queste voci raggiunge i 25.000 euro, un valore che supera il limite stabilito di 23.🔗 Leggi su Ameve.eu
Pensione di reversibilità 2026, tagli fino al 50%: cambiano gli importiNel 2026 cambiano gli importi delle pensioni di reversibilità, il sostegno economico riconosciuto dall’Inps ai familiari superstiti di...
Allerta in Emilia: il torrente Baganza supera la soglia giallaMartedì 14 aprile 2026, un profondo vortice ciclonico situato tra il Mar Tirreno e la Sardegna sta scaricando piogge persistenti sull’Emilia-Romagna,...