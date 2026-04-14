Allerta in Emilia | il torrente Baganza supera la soglia gialla

Martedì 14 aprile 2026, un vortice ciclonico tra il Mar Tirreno e la Sardegna sta causando piogge continue in Emilia-Romagna. Nelle province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Parma, il livello del torrente Baganza ha superato la soglia gialla, segnalando un aumento del rischio di allagamenti. La situazione rimane monitorata dalle autorità locali, che hanno emesso allerte e consigliato la prudenza ai cittadini nelle zone interessate.

Martedì 14 aprile 2026, un profondo vortice ciclonico situato tra il Mar Tirreno e la Sardegna sta scaricando piogge persistenti sull’Emilia-Romagna, con particolare intensità nelle province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Parma. Mentre le temperature restano miti, con valori intorno ai 12°C nelle zone centrali e punte di 14°C nella pianura romagnola, l’attenzione si concentra sul torrente Baganza, che ha superato la prima soglia di monitoraggio. Monitoraggio idrometrico: il Baganza supera la soglia gialla. La situazione idrica richiede vigilanza immediata nel territorio parmense. Presso la stazione di Parma Ponte Nuovo, i rilievi hanno confermato che il livello del torrente Baganza ha raggiunto quota 1,24 metri.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Allerta in Emilia: il torrente Baganza supera la soglia gialla Fiumi in piena in Emilia Romagna: nuova allerta meteo gialla per il 5 febbraio 2026Bologna, 4 febbraio 2026 – Il fiume Reno sopra la soglia gialla dall’Appennino (a Porretta Terme) fino alla Bassa. Allerta gialla in Emilia-Romagna: i fiumi sono "sorvegliati speciali"Nessun fenomeno significativo previsto, ma livelli dei fiumi ancora alti in pianura e possibili frane nelle aree collinari. Il Sole "si apre": buco coronale rivolto verso la Terra, allerta tempesta geomagnetica - facebook.com facebook Allerta gialla oggi per rischio idrogeologico su gran parte della regione, domani per valanghe sui settori nordoccidentali. Oggi proseguono le piogge su tutta la regione, mentre permarranno fino a domani sul Cuneese. Nevicate in montagna sopra ai 1900-200 x.com