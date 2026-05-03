il figlio del deserto e la casa nel bosco

Il film Il figlio del deserto è l'ennesima mortificazione della nostra cultura e del nostro stile di vita, magari per fare spazio a quelli altrui. Narra la storia di Hadara, un bambino di due anni che si perde nel deserto e sopravvive 10 anni grazie e insieme a un branco di struzzi, prima di ricongiungersi alla madre. Promuove idee fantastiche di simbiosi tra uomo e natura e di condanna della civiltà. In realtà, è la storia di una tragedia. Un bimbo solo nel deserto è una tragedia. Cento volte meglio rapito dagli zingari, almeno sopravvive. Nel deserto è morte certa. "Hadara adottò il deserto e il deserto adottò lui": ma dove? Ma quando? La natura non è ospitale, non lo è mai stata.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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