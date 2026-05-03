Il dovere della memoria

Non ci sono cerimonie ufficiali o commemorazioni previste per ricordare le due persone uccise dalla banda della Uno Bianca. La vicenda, avvenuta anni fa, resta senza eventi pubblici dedicati alle vittime. La mancanza di manifestazioni pubbliche è stata segnalata come una scelta delle autorità locali. La notizia ha suscitato attenzione tra chi ricorda quei tragici momenti, senza però portare a iniziative ufficiali di commemorazione.

Nessuna cerimonia per ricordare quelle due vite spezzate dalla furia omicida della banda della Uno Bianca. Nessun momento, neanche minimo, per onorare Licia Ansaloni, proprietaria dell’armeria di via Volturno, e l’appuntato dei carabinieri in pensione Pietro Capolungo, che le dava una mano in negozio. Nulla di nulla. Nemmeno una targa nel palazzo dove si trovava l’armeria. Insomma, diciamolo chiaro: quella compiuta dai fratelli Savi il 2 maggio 1991 è una strage dimenticata. "Avevo provato a chiedere, tramite l’amministratore del palazzo, se era possibile affiggere una targa – ha raccontato al Carlino Alberto Capolungo, il figlio di Pietro – I condomini, però, non hanno voluto".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Il dovere della memoria Notizie correlate Jesi: i genitori di Luca Attanasio per il dovere della memoria? Cosa sapere I genitori di Luca Attanasio saranno a Jesi il 27 aprile per un incontro pubblico. Mattarella: il dovere della memoria contro le distorsioni politiche? Cosa sapere Mattarella a San Severino Marche distingue partigiani e collaboratori nazisti durante le celebrazioni. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Chernobyl, quarant’anni dopo: l’illusione nucleare e il dovere della memoria; Si vive una sola pace…la memoria passa dai giovani; Si vive una sola pace; Anniversario della Strage di Piazza Loggia. Il dovere della memoriaNessuna cerimonia per ricordare quelle due vite spezzate dalla furia omicida della banda della Uno Bianca. Nessun momento, neanche minimo, per onorare Licia Ansaloni, proprietaria dell’armeria di via ... ilrestodelcarlino.it Decreto Sicurezza 2026: un passo concreto per il lavoro, la dignità e la memoria delle Vittime del DovereCon l’approvazione della Legge 24 aprile 2026, n. 54, di conversione del decreto-legge n. 23/2026 (GU Serie Generale n.95 ... poliziapenitenziaria.it Maurizio Landini “Pagare le tasse è un dovere preciso, perché se voglio una sanità che funzioni, una scuola che funzioni, dei servizi che funzionino, c’è bisogno che tutti contribuiscano. Il principio di redistribuire la ricchezza in base a come è la ricchezza, - facebook.com facebook Il lavoro è un diritto, la #sicurezza è un dovere. In occasione del #1Maggio, ricordiamo che investire nella prevenzione significa proteggere il valore più grande di ogni azienda: le persone. Rispettiamo le misure di sicurezza per costruire un futuro senza infortu x.com