Sciopero in Comune a Como i sindacati | Ha aderito il 51% dei dipendenti mai visto prima

Il sindacato annuncia che il 51% dei dipendenti del Comune di Como ha partecipato allo sciopero dell’11 febbraio, un dato che sorprende per la sua altezza. La causa di questa forte adesione risiede nelle richieste salariali e nelle condizioni di lavoro, che i dipendenti giudicano insoddisfacenti. Durante la giornata di protesta, alcuni impiegati hanno manifestato davanti alla sede del municipio con cartelli e slogan, rendendo visibile il malcontento.

Numeri, toni e rivendicazioni: dopo lo sciopero dei dipendenti del Comune di Como dell’11 febbraio, i sindacati alzano il livello dello scontro con l’amministrazione e rivendicano un’adesione “altissima e mai vista prima”. In una nota diffusa nelle ore successive alla mobilitazione, Rsu e organizzazioni sindacali (la nota è firmata da Rsu e dalle sigle Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Cobas Pi e Cse Flfp) parlano di un dato definitivo che, a loro dire, arriva dagli stessi conteggi di palazzo Cernezzi: 249 dipendenti in sciopero a fronte di 239 presenti, a cui si aggiungono 23 precettati, cioè obbligati a garantire la presenza.🔗 Leggi su Quicomo.it

Mercoledì mattina, i lavoratori del Comune di Como hanno deciso di incrociare le braccia.

Sciopero dei dipendenti a Como, esultano i sindacati: Dati clamorosi, metà Comune vuoto, alcuni servizi fermiDopo il presidio davanti a Palazzo Cernezzi e la replica del sindaco di Como Alessandro Rapinese, i sindacati che hanno organizzato lo sciopero dei dipendenti comunali a Como hanno diffuso i numeri su ... comozero.it

Sciopero e flash mob a Palazzo Cernezzi: i dipendenti del Comune di Como contro i tagli alla produttività. La replica del SindacoPresidio sotto il Municipio con il cartonato del sindaco Rapinese: le motivazioni della protesta e la replica dell'amministrazione ... ciaocomo.it

