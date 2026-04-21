Durante un volo di ritorno da un viaggio in Africa, un'influencer ha vissuto un momento di grande paura a causa di un episodio che ha descritto come mai visto prima d'ora. La donna ha riferito di aver sperimentato una situazione di terrore a bordo, senza fornire dettagli specifici sull'accaduto. L'incidente ha suscitato attenzione tra i passeggeri e ha portato a un intervento da parte del personale di bordo.

Dopo un’immersione totale in panorami mozzafiato e silenzi rigeneranti in Namibia, il ritorno alla realtà di Chiara Ferragni è stato accompagnato da un fuori programma meteorologico che ha tenuto l'influencer con il fiato sospeso. Mentre l'aereo solcava l'oscurità sopra il continente, dal suo finestrino si è consumato uno scenario dal sapore apocalittico che ha preso di sorpresa i passeggeri. "Non ho mai visto niente del genere da un aereo prima d'ora", ha confessato in una storia sui social. Leggi anche: Tra Fedez e Chiara Ferragni è tornato il sereno grazie a Giulia Honegger? Durante il volo notturno, una tempesta di eccezionale intensità ha squarciato il buio con una slavina di scariche elettriche violacee che hanno illuminato a giorno la fusoliera e generato non poca inquietudine a bordo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chiara Ferragni, terrore in aereo: "Mai visto niente del genere prima d'ora"

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