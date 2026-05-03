Dopo vent’anni dall’uscita del film originale, nelle sale arriva il sequel intitolato “Il Diavolo veste Prada 2”. La nuova commedia ruota ancora attorno al mondo della moda, ma al centro della narrazione ci sono anche aspetti legati alla sfera psicologica dei personaggi. La produzione ha mantenuto alcuni degli attori principali, mentre la trama si concentra sugli sviluppi delle vite delle protagoniste e sulle sfide professionali e personali che affrontano.

Dopo vent’anni dall’uscita del Diavolo veste Prada arriva nella sale cinematografiche il tanto atteso sequel, Andy, giornalista affermata, contestualmente ad un riconoscimento di carriera importante, viene licenziata insieme ai suoi colleghi in quanto la redazione presso la quale lavora chiude improvvisamente. Andy viene richiamata nello staff della rivista di moda Runway che aveva lasciato 20 anni prima, ancora guidata da Miranda Priestly con a fianco il fedelissimo Nigel, per rilanciarne l’immagine editoriale in quanto la rivista causa dell’era digitale e di alcuni scandali reputazionali si trova in fase di declino. Nel frattempo, Emily – un tempo assistente – è diventata una figura di grande potere nel settore del lusso, assumendo un ruolo ambiguo tra alleata e rivale.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Il Diavolo veste Prada 2”: una commedia sulla moda o un romanzo psichico?

IL DIAVOLO VESTE PRADA 2 | Trailer Ufficiale | Italiano

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