All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Il fatto che Il Diavolo veste Prada 2 sia un film ambientato nel mondo della moda, che parla di moda e popolato da gente ossessionata dalla moda, non significa che i suoi personaggi sappiano davvero vestirsi bene. Un po’ come tanti altri prodotti simili, anche l’attesissimo sequel del cult uscito vent’anni fa ha il vizio di rendere i suoi protagonisti un po’ troppo caricaturali nell’abbigliamento. Quando si parla di menswear, poi, le cose vanno ancora peggio: tra completi dal fit troppo stretto e una battuta un po’ datata sul gorpcore.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Ne Il Diavolo veste Prada 2 l’accessorio migliore lo indossa una persona che non lavora nella moda

Il Diavolo Veste Prada 2 | Consigli per il Mondo della Moda

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Il tour di promozione de Il diavolo veste Prada 2 continua. Ma non sono né Miranda né Andy a regalare idee look da manuale, ma una Maryl Streep più glamour che maiAspettando Il diavolo veste Prada 2, in arrivo nei cinema italiani il 29 aprile 2026, Meryl Streep e Anne Hathaway hanno già dato il via a un press...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Il Diavolo veste Prada 2 arriva al cinema, le frasi indimenticabili del primo film; Meryl Streep: Miranda scende dal piedistallo ne 'Il diavolo veste Prada 2'; Il diavolo veste Prada 2 arriva a Londra: Miranda brilla nella notte, Andy sceglie le righe, Emily opta per pizzi e ricami (ma non solo). Tutti i look dei protagonisti; Villa Arconati, a pochi chilometri da Milano, è uno dei set cinematografici de Il Diavolo veste Prada 2.

Anne Hathaway era la nona scelta per Il diavolo veste Prada: ecco come ha conquistato il ruoloQuando Il diavolo veste Prada arrivò nelle sale nel 2006, nessuno poteva immaginare che sarebbe diventato un fenomeno culturale capace di resistere due decenni. Eppure, dietro il successo di quello ... badtaste.it

«Il diavolo veste Prada 2» oggi al cinema: Anne Hathaway e la sua evoluzione di stile, da Pretty Princess ad Andy SachsDa oggi l'attrice protagonista del sequel del film cult amato dal mondo della moda. Per lei un cambiamento notevole dagli inizi della sua carriera ... corriere.it

“Il diavolo veste Prada 2”, l’attesa è finita: arriva al #cinema il sequel con protagoniste Meryl Streep e Anne Hathaway. Commedia, moda e musica con una super colonna sonora: ecco “Runway”, il brano che vede insieme Lady Gaga e Doechii. #Tg1 Caterina - facebook.com facebook

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