A 20 anni da “Il diavolo veste Prada” in arrivo al cinema dal 29 aprile il secondo capitolo. Le iconiche protagoniste fanno i conti con le sfide del mondo editoriale. Servizio di Fabio Falzone TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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Giornalismo virtuale e reale. Torna al cinema “Il diavolo veste Prada 2”

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