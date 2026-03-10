Tutela delle aree verdi della città Prosegue la convenzione con le Gev | Impegno per lo ‘Schiaccianoci’

Il Comune ha rinnovato la convenzione con le Guardie Ecologiche Volontarie per continuare a tutelare e promuovere l’area di riequilibrio ecologico chiamata ‘Schiaccianoci’ a Ferrara. Le Gev svolgono attività di sorveglianza, accompagnano visitatori con visite guidate e organizzano attività didattiche. La collaborazione tra l’amministrazione e le volontarie si concentra sulla valorizzazione di questa zona verde.

Prosegue la convenzione tra Comune e Guardie Ecologiche Volontarie (Gev) per la tutela, la valorizzazione e la sorveglianza dell’area di riequilibrio ecologico di Ferrara demominanto ‘ Schiaccianoci ’, con visite guidate e attività didattiche e assistenza ai visitatori. "Il rinnovo della convenzione con le Guardie Ecologiche Volontarie, che ringrazio a nome del Comune, rappresenta un passo importante per continuare a garantire la tutela, la sorveglianza e la valorizzazione di uno dei principali polmoni verdi della nostra città. Le aree naturali presenti nel nostro territorio, come lo Schiaccianoci e il Bosco di Porporana, rappresentano un patrimonio ambientale prezioso che l’amministrazione intende continuare a tutelare e valorizzare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

