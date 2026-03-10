Il Comune ha rinnovato la convenzione con le Guardie Ecologiche Volontarie per continuare a tutelare e promuovere l’area di riequilibrio ecologico chiamata ‘Schiaccianoci’ a Ferrara. Le Gev svolgono attività di sorveglianza, accompagnano visitatori con visite guidate e organizzano attività didattiche. La collaborazione tra l’amministrazione e le volontarie si concentra sulla valorizzazione di questa zona verde.

Prosegue la convenzione tra Comune e Guardie Ecologiche Volontarie (Gev) per la tutela, la valorizzazione e la sorveglianza dell’area di riequilibrio ecologico di Ferrara demominanto ‘ Schiaccianoci ’, con visite guidate e attività didattiche e assistenza ai visitatori. "Il rinnovo della convenzione con le Guardie Ecologiche Volontarie, che ringrazio a nome del Comune, rappresenta un passo importante per continuare a garantire la tutela, la sorveglianza e la valorizzazione di uno dei principali polmoni verdi della nostra città. Le aree naturali presenti nel nostro territorio, come lo Schiaccianoci e il Bosco di Porporana, rappresentano un patrimonio ambientale prezioso che l’amministrazione intende continuare a tutelare e valorizzare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tutela delle aree verdi della città. Prosegue la convenzione con le Gev: "Impegno per lo ‘Schiaccianoci’"

Articoli correlati

Lo Schiaccianoci. Magia e danza al teatro Verdidi Olga Mugnaini "Lo Schiaccianoci" è il balletto classico dalle magiche atmosfere natalizie per eccellenza, che martedì alle 20.

Verde urbano e tutela, rinnovata la convenzione con le Guardie ecologiche: i dettagliL'area Schiaccianoci, situata a est della città, è una zona protetta caratterizzata da una ricca vegetazione e da un macero.

Una selezione di notizie su Tutela delle aree verdi della città...

Temi più discussi: Tutela delle aree verdi della città. Prosegue la convenzione con le Gev: Impegno per lo ‘Schiaccianoci’; Verde urbano e tutela, rinnovata la convenzione con le Guardie ecologiche: i dettagli; Guardie Ecologiche Volontarie di Monza; Montebelluna più verde: al via il progetto esecutivo per il Circuito dei parchi.

Tutela delle aree verdi della città. Prosegue la convenzione con le Gev: Impegno per lo ‘Schiaccianoci’Prosegue la convenzione tra Comune e Guardie Ecologiche Volontarie (Gev) per la tutela, la valorizzazione e la sorveglianza dell’area di riequilibrio ecologico di Ferrara demominanto ‘Schiaccianoci’, ... ilrestodelcarlino.it

Cusano Milanino: approvato in Consiglio comunale il passaggio delle aree verdi al Parco Nord MilanoDe Rosa: «Una scelta importante e strategica: più tutela, più futuro per la nostra Città Giardino» (mi-lorenteggio.com) Cusano Milanino, 5 marzo 2026 – Il Consiglio comunale di Cusano Milanino ha appr ... mi-lorenteggio.com

Pescavano in zone di tutela assoluta: due sub multati a Santa Teresa Gallura x.com

Hai bisogno di tutela e informazioni chiare Nuovo appuntamento con lo sportello virtuale gratuito del PIT di Cittadinanzattiva, il servizio di assistenza online che ti permette di parlare direttamente con un operatore, senza spostamenti. Attraverso una fine - facebook.com facebook